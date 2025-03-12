«Счастлив за французский футбол». Анри восхитился «ПСЖ» и в беседе с Аль-Хелайфи не скрывал эмоций

Сразу после матча «Ливерпуля» с «ПСЖ» на «Энфилде», который после серии пенальти подарил парижанам путевку в четвертьфинал, в студии CBS Sports случился диалог между легендой французского футбола Тьерри Анри и Нассером Аль-Хелайфи. Экс-форвард не скрывал эмоций и рассыпался в комплиментах.

«Луис Энрике говорил, Витинья говорил, что мы выйдем на поле и будем играть так, как мы играем, и постараемся доминировать. Я никогда не слышал такого раньше от «ПСЖ». То, что сделал Луис Энрике, в дополнение к тому, что сделали вы за очень долгое время для французского футбола и лично для клуба… Я впервые вижу команду с желанием и волей выиграть что-то как единое целое. Так что вы молодцы».

«Витинья и то, как он контролирует игру и защищается, – это другой вид спорта. Это другой вид спорта. Жоау Невеш, Нуну Мендеш, [Вильян] Пачо на задней линии – все они были выдающимися. [Ашраф] Хакими, вау. Я так счастлив за французский футбол, так счастлив за Насера [Аль-Хелайфи]».

«Я не очень хорошо знаю Луиса Энрике, но лично для меня это просто вау. То, как он собрал эту команду – а мы все знаем, что иногда одного таланта недостаточно. Нужна команда, готовая хорошо играть как на поле, так и вне его. «ПСЖ», вау».

Все это время президент «ПСЖ» слушал речь Анри, а затем включился сам, подчеркнув, как долго строилась эта команда.

«На сегодня «Ливерпуль» – лучший клуб Европы. Они заняли первое место на групповом этапе и лидируют в АПЛ. Так что, честно говоря, это нечто очень, очень особенное. Последние 13 или 14 лет мы строили клуб и создавали его бренд.

«Для истории клуба, для нашего проекта важен каждый период. Сегодня и в последние два года, и особенно, если честно, в этом сезоне, главная звезда – это команда. Это повторяют все: тренер, игроки − потрясающе. Если вы спросите меня, кто сегодня лучший игрок, я не знаю – все они».

А вы согласны, что в Париже наконец появилась команда, а не набор звезд?