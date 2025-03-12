Криштиану Роналду и Рафаэлю Надалю пришлось закрыть совместный бизнес проект

Бизнес Криштиану Роналду и Рафаэля Надаля неожиданно закрылся всего через три года после начала работы.

Спортсмены совместно инвестировали в итальянский ресторан в Мадриде под названием Toto. Он открылся в марте 2022 года и был частью Tatel Group, соучредителем которой является Надаль. Роналду стал инвестором компании в 2018 году вместе с поп-звездой Энрике Иглесиасом.

Однако Toto в Мадриде закрылся, хотя филиалы в Дубае и Абу-Даби продолжают работать.

Toto славился своей пастой карбонара Vera Carbonara de Totó, которую, как сообщается, клиенты заказывали 250 раз в неделю.

Средний чет составил около 50 евро, у ресторана даже было более 300 000 подписчиков в Инстаграм.