😈 Не ждите Дьокереша в «МЮ» – его планы изменились

Новый поворот в трансферной саге Виктора Дьокереша.

Звезда «Спортинга», как считалось ранее, планировал летом перейти к бывшему тренеру в «Манчестер Юнайтед». Но теперь ситуация изменилась. Португальская A Bola пишет, что швед ближе к трансферу в топ-клубы Англии

На Дьокереша претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Но трансфер обойдется в большой чек. Недавно Дьокереш заключил контракт со «Спортингом» до 2028 года, из-за чего клуб не отпустит футболиста менее, чем за 70 миллионов евро. При этом сумма отступных по контракту – 100 миллионов евро.

Дьокерешу куда?