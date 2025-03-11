Дани Себальос помог слепому болельщику встретиться со своим кумиром — Камавингой

Эдуардо Камавинга осчастливил юного болельщика.

История слепого от рождения Хорхе стала известна Real Madrid TV после того, как в социальных сетях началась настоящая компания в поддержку фаната, мечтавшего посетить «Бернабеу» и встретиться со своим кумиром —Камавингой. На призыв о помощи откликнулся в том числе Дани Себальос, сделавший репост видео и отметивший одноклубника.

Когда Камавинга узнал о мечте парня, то связался с его семьей - 29 марта они будут присутствовать на матче «Реал Мадрид» — «Леганес».