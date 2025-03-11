«Показалось, что это Ким». Джорджина Родригес блеснула на неделе моды в Париже в откровенном наряде, поклонники сравнили ее с Ким Кардашьян

Джорджина Родригес предстала в смелом наряде на парижской неделе моды.

Невеста Криштиану Роналду появилась на показе Ludovic de Saint Sernin Fall RTW 2025 с глубоким декольте.

Образ Джорджины оценили ее многочисленные поклонники в социальных сетях, очень многие отмечали сходство Родригес с Ким Кардашьян:

💬«Королева, источник вдохновения для всех женщин!».

💬«На несколько секунд показалось, что это Ким Кардашьян».

💬«Выглядишь невероятно».

💬«Думала, что это Ким, пока не увидела ник».

💬«Красивее, чем Ким Кардашьян!».