«Показалось, что это Ким». Джорджина Родригес блеснула на неделе моды в Париже в откровенном наряде, поклонники сравнили ее с Ким Кардашьян
Джорджина Родригес предстала в смелом наряде на парижской неделе моды.
Невеста Криштиану Роналду появилась на показе Ludovic de Saint Sernin Fall RTW 2025 с глубоким декольте.
Образ Джорджины оценили ее многочисленные поклонники в социальных сетях, очень многие отмечали сходство Родригес с Ким Кардашьян:
💬«Королева, источник вдохновения для всех женщин!».
💬«На несколько секунд показалось, что это Ким Кардашьян».
💬«Выглядишь невероятно».
💬«Думала, что это Ким, пока не увидела ник».
💬«Красивее, чем Ким Кардашьян!».