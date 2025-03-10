❗ «Бавария» готова отпустить Кейна в АПЛ уже летом! Но есть условие 😱
Харри Кейн еще может вернуться в АПЛ!
CaughtOffside пишет, что «Бавария» не будет удерживать англичанина в клубе любым способом. Если какая-либо команда будет готова выплатить отступные в размере 67 миллионов фунтов стерлингов, то мюнхенцы не будут мешать уходу нападающего.
Также известно, что Кейном интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В феврале сообщалось об интересе «Челси».
Отметим, что некоторые источники утверждают о желании Кейна остаться в «Баварии». Информацию подтвердил Фабрицио Романо.
Приоритетная возможность подписания нападающего остается у «Тоттенхэма».