😲 «Невоспетый герой «Барселоны». Экс-нападающий «Барсы» и «Реала» назвал теневого лидера каталонцев в эпоху Месси

Экс-нападающий мадридского «Реала» и «Барселоны» Хавьер Савиола назвал имя футболиста, незаслуженно забытого в тени Лионеля Месси.

«Для меня главный недооцененный герой «Барсы» – это Серджи Бускетс. Он выдающийся, впечатляющий игрок с высоким игровым интеллектом. Когда вы смотрите его игру, то понимаете насколько органично он смотрится, делая сложные вещи простыми. Это видно даже сейчас в «Интер Майами».

Это не часто замечают, потому что у него нет большой медийной поддержки. Когда вы находитесь в команде с такими игроками, как Хави, Иньеста или Месси, именно они привлекают внимание, потому что именно они забивают.

Люди ценят Бускетса, но не думаю, что по достоинству», – заявил Савиола.

Любопытно, что Савиола не играл с Бускетсом в одной команде. Но он дважды играл против него, выступая за «Малагу».