Думали, что у Фернандеша и Аморима близкие отношения, потому что оба португальцы? На самом деле, все не так

С тех пор, как Бруну Фернандеш в январе 2020 года перебрался из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», он сыграл невероятно важную роль. В июле 2023 года он стал капитаном клуба, что подчеркнуло его лидерство.

Под руководством Аморима португалец продолжил демонстрировать приличную форму. Однако, несмотря на связи со «Спортингом» и общее происхождение, Фернандеш опроверг тезис, что они близки с тренером.

В беседе с CBS Sports хавбек «красных дьяволов» рассказал, что не был знаком с Аморимом лично и до назначения в «Юнайтед» встречался с ним лишь однажды.

«Я бы не сказал, что мы очень близки. Если честно, мы не так часто разговариваем, – объяснил Бруну Фернандеш. – Очевидно, что у нас хорошие отношения, но я бы не сказал, что они отличаются от отношений с любым другим игроком».