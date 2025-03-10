Уильямс назвал кумирами Мбаппе, Неймара и Роналду. Но также он пытался быть похожим на другого неожиданного игрока

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс несколько трансферных окон подряд был на радаре «Барселоны» и других ведущих европейских клубов. Однако пока испанец остается верен родной команде.

В недавнем интервью France Football, которое выйдет в полном виде только в субботу, Уильямс сделал неожиданное признание.

«Неймар, Криштиану Роналду – мне всегда нравились такие форварды. Мне также нравился Уилфрид Заа, когда он играл в «Кристал Пэлас». Он был тем игроком, за которым я любил наблюдать. Я подстригся так, чтобы быть похожим на него. Я старался копировать их [троих] как можно больше, чтобы достигнуть лишь пяти процентов того, что умеют они. Вингер, на которого я равняюсь сейчас? Килиан Мбаппе. Он лучший бомбардир».

А ведь действительно у них есть что-то общее.