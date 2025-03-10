Хавбеки АПЛ с наибольшим процентом голов и передач от общего командного количества. В лидерах − игрок «МЮ»

Transfermarkt выкатил очередную интересную инфографику, которая дает понять, насколько большой вклад в общекомандные результаты вносит тот или иной полузащитник АПЛ.

Лидером оказался капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, на счету которого 14 очков по «гол + пас» − 7 голов и 7 голевых передач. Португалец стал первым только лишь по той причине, что «Юнайтед» проваливает сезон, ведь по этому показателю Фернандеш набрал меньше баллов, чем его преследователи.

Вторым стал Джастин Клюйверт из «Борнмута» − 12+6, но это 38,3% от общекомандных значений. Третье место за Коулом Палмером из «Челси» − 14+6 и 37,7%.

В топ также попали Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Морган Гиббс-Уайт («Форест»), Факундо Буонанотте («Лестер»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас») и Томаш Соучек («Вест Хэм»).