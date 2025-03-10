😔 «Чувство безнадеги уже укоренилось». Аморим публично похоронил сезон для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим практически прямо заявил, что на текущем сезоне можно поставить крест.

«В этом сезоне очень трудно изменить ситуацию, потому что чувство безнадеги уже укоренилось.

Как будто наши игроки отмечены такими глубокими шрамами, что трудно быстро что-то изменить, но в футболе все может поменяться», – объяснил Аморим.

Честность португальца пришлась не по душе многим фанатам, желающим «бороться до конца».

💭 «Аморим должен пересмотреть свою тактику».

💭 «Он имеет в виду, что нынешний набор игроков «Манчестер Юнайтед» уже сложил руки, поскольку у них нет боевого духа».

💭 «Рубен прекрасно подытожил текущую ситуацию. Лето будет очень важным! Нам нужна новая кровь в команде».

💭 «Я просто хочу, чтобы этот сезон уже закончился. Со следующего сезона больше никаких оправданий, Аморим».

💭 «Аморим говорит так, будто менталитет «Юнайтед» не подлежит немедленному исправлению».