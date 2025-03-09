Пеп ищет усиление в центр поля. И, кажется, нашел...

«Манчестер Сити» уже ищет усиление.

TBR Football сообщает, что «горожане» отправили скаута на матч «Кристал Пэлас» – «Ипсвич Таун». Объект наблюдения – Адам Уортон.

Но есть и другой момент – «Пэлас» не планируют продавать хавбека. Более того, они хотят продлить с ним контракт на улучшенных условиях.

Отметим, что 21-летний англичанин не отметился результативными действиями в текущем сезоне АПЛ. Его средняя оценка в текущем сезоне – 7.07 (Sofascore).

Помимо «Сити», на игрока претендуют «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла».