😱 Скоулза спросили, кто сильнее – он или Джеррард. Пол неожиданно легко и подробно ответил

Легенду «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза попросили сравнить себя и Стивена Джеррарда.

Неожиданно Скоулз не стал уходить от ответа и подробно объяснил, почему Джеррард сильнее его:

«Я могу ответить на этот вопрос. Джеррард. Стивен – отличный игрок.

Мы разные, очень разные… он шикарный спортсмен. Я думаю, что он больше влияет на исход матча. Джеррард играл в той команде, где ему, вероятно, было идеальное место.

Я же был больше частью коллектива. Стивен более индивидуально сильный игрок. Я бы не смог делать то, что он делал в «Ливерпуле». Мог ли он повторить это в «Юнайтед»? Не знаю. Но почему бы и нет? Но я не мог бы заменить его в «Ливерпуле».

Скоулз скромничает?