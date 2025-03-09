😱 Скоулза спросили, кто сильнее – он или Джеррард. Пол неожиданно легко и подробно ответил
Легенду «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза попросили сравнить себя и Стивена Джеррарда.
Неожиданно Скоулз не стал уходить от ответа и подробно объяснил, почему Джеррард сильнее его:
«Я могу ответить на этот вопрос. Джеррард. Стивен – отличный игрок.
Мы разные, очень разные… он шикарный спортсмен. Я думаю, что он больше влияет на исход матча. Джеррард играл в той команде, где ему, вероятно, было идеальное место.
Я же был больше частью коллектива. Стивен более индивидуально сильный игрок. Я бы не смог делать то, что он делал в «Ливерпуле». Мог ли он повторить это в «Юнайтед»? Не знаю. Но почему бы и нет? Но я не мог бы заменить его в «Ливерпуле».
Скоулз скромничает?