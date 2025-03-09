Помощник тен Хага в восторге от работы с ним в «МЮ». Говорит, что Эрик строил планы в клубе на 10 лет вперед 🤯

Сейчас вы поймете, почему Эрику тен Хагу так тяжело далось увольнение из «Манчестер Юнайтед».

Оказывается, голландец распланировал развитие клуба на 10 лет вперед. Об этом рассказал бывший помощник тен Хага Бенни Маккарти:

«Мне была предоставлена невероятная возможность поработать с одним из крупнейших и лучших клубов в мире в компании с Эриком тен Хагом.

Я научился всегда быть профессионалом, потому что тренер, под руководством которого я работал, был не просто дисциплинированным, а лучшим и одним из самых невероятных специалистов, которых я когда-либо видел в футболе.

Это чрезвычайно трудолюбивый, очень страстный и преданный своему делу человек. Он планировал быть тренером «Манчестер Юнайтед» в течение следующих 10 лет. Это было его видение.

Нам удалось выиграть два трофея. Я гордился тем, что был частью этой команды.

Честно, я не знаю, в чем нынешняя проблема клуба. Это просто огромный футбольный механизм. Я не знаю, как они собираются решить эти проблемы».

Маккарти проработал с тен Хагом два года, покинув «МЮ» прошлым летом ради работы в сборной Кении.