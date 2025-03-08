😮 В 2002-м Ривалдо назвал единственного англичанина, который мог бы играть за золотую сборную Бразилии

Легенда сборной Бразилии Ривалдо назвал единственного игрока сборной Англии, который мог бы попасть в состав «Селесао» версии 2002 года.

После победы над Англией в 1/4 финала ЧМ бразилец сказал:

«Эмил Хески очень хорош. Возможно, его сильно критикуют некоторые английские фанаты, но я не вижу, чтобы он был так плох. Я пару раз играл против него за «Барселону», когда мы попадали на «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Тогда я понял, какой это качественный игрок.

Прошло совсем немного времени, прежде чем я осознал, насколько сильный характер и дух имел Хески. Я рассказал другим бразильским игрокам, насколько он опасен. Восхищаюсь тем, как он играет в Премьер-лиге.

Думаю, что в сборной Бразилии он мог бы себя проявить».

А в 2019-м Хески напомнил слова бразильца:

«Мы играли против Бразилии на чемпионате мира 2002 года, и Ривалдо сказал, что я мог бы играть за Бразилию.

Мне это понравилось! Я знаю, что могу вписаться в эту бразильскую сборную, но меня лишь высмеивали».