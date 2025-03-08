Говорите, Стерлинг – бегунок? А такое видели? 🚀

В последние годы карьера Рахима Стерлинга уже не выглядит мечтой каждого британского подростка. То же можно сказать и об игре экс-звезды «Манчестер Сити».

Все чаще можно услышать мнение, что главный козырь Рахима – скорость. А без нее он обычный футболист, который мало отличается от других вингеров АПЛ.

Может и так, но сейчас вы оцените технические навыки Стерлинга по высшему разряду. Это он в детстве, во времена академии КПР.

Как вам такой фристайл?