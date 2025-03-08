😮 Оказывается, Зидан уважает не только «Сантьяго Бернабеу». Есть два стадиона в Англии, поразившие его атмосферой

Зинедин Зидан назвал два стадиона английской Премьер-лиги, которые поразили его своей атмосферой.

В сентябре француз однозначно заявил, что лучшая арена в его жизни – «Сантьяго Бернабеу».

«Для меня «Бернабеу» – это номер один. Люди, стадион, история клуба – все самое лучшее», – сказал Зинедин.

Но у Зидана есть еще два кандидата в АПЛ, которые поразили его атмосферой еще во время игровой карьеры:

«Ливерпуль», также помню «Манчестер Юнайтед». Мы сыграли несколько впечатляющих матчей против них на «Олд Траффорд».

Кстати, любопытно, что Зидан никогда не играл на клубном уровне на «Энфилде». Зато он ощутил атмосферу Ливерпуля на Евро-1996, когда Франция обыграла в серии пенальти Нидерланды в четвертьфинале турнира.

А какой бы стадион упомянули вы?