🚨 «МЮ» нашел замену Хейлунду! И даже начал переговоры – торги на £40 млн🔥

«Манчестер Юнайтед» нацелился на нового нападающего.

По данным французского издания L'Equipe, Рубен Аморим уже начал подготовку клуба к новому сезону.

Португалец хочет подписать одного из сильнейших нападающих АПЛ.

Речь идет о Жан-Филиппе Матета. Футболист «Кристал Пэлас» обойдется «манкунианцам» в £40 млн. Более того, «МЮ» уже ведет переговоры о трансфере.

Возможно, Матета станет заменой Расмусу Хейлунду, который может летом уйти из клуба.

Действующий контракт Матета рассчитан до 2027 года. В 27 матчах текущего сезона АПЛ на его счету 12 голов и две голевые передачи.