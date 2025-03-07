Эксклюзив от The Guardian: Кобби Майну отклонит предложение «МЮ» и уедет в другой чемпионат

По данным The Guardian, Кобби Майну намерен отклонить предложение о новом контракте с «Манчестер Юнайтед» и перебраться за границу. У полузащитника осталось два года до конца действующего договора, но клуб готов продать игрока сборной Англии, которого оценивают примерно в 70 млн фунтов, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

Выпускник академии «Стокпорта» присоединился к «Юнайтед» в возрасте шести лет, а в 2023 году дебютировал за команду в 17-летнем возрасте. Майну, на счету которого 10 матчей за сборную Англии, сыграл 60 раз за первую команду и вел длительные переговоры о новом контракте, но соглашение так и не было достигнуто. Его обсуждали как потенциальную цель «Челси», но в настоящее время переезд в другой клуб АПЛ не входит в планы англичанина.

Контракт Майну обходится «Юнайтед» около 20 000 фунтов в неделю, и его представители хотят увеличить зарплату, чтобы отразить его роль в команде. В «Юнайтед» считают, что хавбек все еще может согласиться на более выгодные условия.

Если он откажется продлевать контракт, доход от продажи Майну поможет «Юнайтед», которому необходимо заработать, чтобы сделать новые трансферы. Но с потерей игрока, в то время как Рубен Аморим пытается перестроить команду, многим болельщикам будет трудно смириться.

«МЮ» будет стремиться максимально увеличить стоимость продажи Майну, потому что стоимость игрока почти всегда снижается в последние два года контракта. Прямых контактов с другими клубами не было.

Майну и его товарищ по академии Алехандро Гарначо выставлялись на продажу в зимнее трансферное окно за адекватное предложение. Тяжелое финансовое положение «Юнайтед» стало известно после того, как сэр Джим Рэтклифф вложил деньги в клуб. Миноритарный владелец инициировал массовое сокращение расходов, заставив 250 человек уволиться и планируя еще 200 сокращений.