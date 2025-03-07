Каррагер сравнил Аморима с другими антикризисными тренерами АПЛ. Фанатам «МЮ» стоит задуматься о выводах Джейми

Легенда «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер написал колонку для The Telegraph, в которой сравнил работу главного тренера «МЮ» Рубена Аморима с влиянием другим специалистов на их клубы.

«Более правильным будет проанализировать влияние нескольких тренеров на команду, которая не справлялась и испытывала трудности. Многие из них сразу же добились подъема.

Посмотрите на Дэвида Мойеса в «Эвертоне». За короткий период работы он добился больших успехов, чем Аморим в «Юнайтед».

С момента прихода на Мерсисайд он завоевал 15 очков из 24 возможных, что всего на три меньше, чем у Аморима. Правда, у нового тренера «Юнайтед» всего 18 очков из 48. Это должно вызывать беспокойство».

К сожалению для Аморима, Каррагер продолжил отмечать, что не только бывший тренер «Юнайтед» Мойес в последнее время улучшил положение клуба, испытывающего трудности, после того как возглавил его.

«Есть и другие примеры. Оливер Гласнер недавно отпраздновал год руководства «Кристал Пэлас», взяв много крупных скальпов, играя по той же схеме 3-4-3, что и Аморим. Его игрокам не потребовалось много времени, чтобы приспособиться к новой философии. Хорошие тренеры раскрывают весь потенциал игроков, независимо от того, какую систему они предпочитают.

Нуно Эшпириту Санту мгновенно улучшил положение дел в «Ноттингем Форест» и в прошлом сезоне позволил клубу остаться в АПЛ, а также продолжить восходящую траекторию, благодаря которой стала возможной квалификация в Лигу чемпионов.

Унаи Эмери провел аналогичные преобразования в «Астон Вилле», а с момента прихода Эдди Хау в «Ньюкасл» казалось, что ежегодная борьба клуба за понижение в классе закончилась.

В течение нескольких месяцев вы можете взглянуть на каждую из этих команд и определить, как и где влияние тренера было исключительно положительным».