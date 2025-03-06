Экс-вратарь «МЮ» Ховард поддержал Глейзеров. Его слова точно не понравятся фанатам

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Тим Ховард завершил карьеру в 2020-м, после чего был спортивным директором «Мемфиса», а затем приобрел клуб МЛС «Хьюстон».

Вчера он стал гостем телеканала beIN Sports, и во время интервью встал на защиту Глейзеров, совладельцев «МЮ».

«Думаю, что они потратили деньги на «Манчестер Юнайтед», а добились односторонней критики со стороны болельщиков. Глейзеры владеют футбольным клубом, а он, в свою очередь, их бизнес. Я всегда говорил, потому что сам владею командой, что когда вы тратите свои миллиарды на свой бизнес, вы имеете право управлять им так, как хотите».

«В конечном счете, конечно, есть показатели, хороший это бизнес или плохой, но у вас есть право управлять им так, как вы хотите, и вместе с этим приходит критика. Но все это понимают».

«Поэтому я думаю, что Глейзеры тратят деньги. Если посмотреть на состав команды и на то, сколько денег заплатили за Санчо, Роналду и всех этих игроков, то деньги были потрачены. Были ли они потрачены с умом? Ну, я не уверен, что Глейзеры принимают такие решения. Так что есть и другие части этого вопроса, на которые нужно найти ответы».