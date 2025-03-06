Был на уровне Ямаля, но сбился с пути. Анри вспомнил «нового Месси» и то, как рухнула его карьера

После трудной победы «Барселоны» над «Бенфикой» (1:0) в студии CBS Sports обсуждали не забившего единственный мяч Рафинью, а Ламина Ямаля.

Майка Ричардс отметил, что защищать 17-летнего Ямала, который уже ключевой «Барселоны» и сборной Испании и провел более 100 матчей за клуб и сборную, очень сложно. Ламину прочат великие свершения, и его не раз сравнивали с Лионелем Месси.

Но после того как Ричардс задал вопрос, вмешался Тьерри Анри и упомянул историю экс-одноклубника по «Барселоне» Бояна Кркича, который прошел через Ла Масию и забил 900 голов на молодежном уровне.

«Я своими глазами видел, как в футболе появился такой человек, как Боян Кркич. Предлагаю посмотреть вам документальный фильм о нем и узнать, что может произойти с вами, когда вы молоды. Я пережил тот случай рядом с Бояном, когда он как бы сбился с пути».

«Он не любил, чтобы его слишком часто упоминали. Это то, чего люди иногда не понимают. Они продолжают забывать, что он молодой парень, который прошел путь от никому неизвестного до известного вообще всем».

«Я просто хочу поблагодарить Бояна за то, что он вышел из тени и рассказал о себе в документальном фильме... Я думаю, это хороший фильм, и вы поймете, что такое быть звездой очень рано».

В 2021 году Боян Кркич дал одно из немногочисленных интервью, в котором сказал, что в свое время Анри сильно повлиял на него. Он также поблагодарил Лилиана Тюрама и Самюэля Это’О за помощь и советы, которые они давали.