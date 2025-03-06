🤌🏻🤴🏻 Да что вы знаете о стиле? Тренер «Барселоны Гуаякиль» настолько мощно оделся, что его игроки разгромили «Коринтианс» в Кубке Либертадорес
Чего мы точно давно не слышали о южноамериканском футболе, так это новостей моды. Обычно поставщиком фэшн-обновлений становятся итальянские тренеры или игроки сборной Франции. Но вот вам «свежачок».
Сегундо Кастильо – наставник «Барселоны Гуаякиль», решивший, что настал его модный час.
На домашний матч Кубка Либертадорес с «Коринтиансом» он вывел команду так.
И «Гуаякиль» разгромили бразильцев со счетом 3:0. Было это примерно так.
Кого наряжаем?