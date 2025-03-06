Хорошие новости для болельщиков «МЮ». В кантере клуба появилась звезда: 14-летний JJ Габриэль.

Парень прославился благодаря вирусному видео на YouTube, которое он разместил под псевдонимом «Малыш Месси». В этом сезоне на его счету 15 голов и шесть результативных передач в 13 играх, и в свои 14 лет он готовится дебютировать в составе молодежной команды «Юнайтед» до 18 лет.

«Все крупные клубы Европы хотят подписать с ним контракт», — предупреждает Daily Mail, упоминая «Барселону», «Баварию» и «Реал Мадрид» среди основных заинтересованных сторон.

У нападающего «Юнайтед» есть ирландский паспорт благодаря его отцу Джо О'Сируиллу, бывшему игроку сборной Ирландии. Однако он решил пойти своим путем и уже дебютировал за сборную Англии до 15 лет.

Джей Джей подписал свой первый контракт с Nike в возрасте 10 лет и только что продлил соглашение.

Любопытно, что «Малыш Месси» близок с Криштиану Роналду. Во время пребывания CR7 на «Олд Траффорд» у парня сложились близкие отношения с Криштиану-младшим.

Похоже, ждать, когда Джей Джей Габриэль станет звездой мирового масштаба, осталось недолго.

«Малыш Месси» дружит с Криштиану, подписывает контракт с Nike и является целью большинства топ-клубов