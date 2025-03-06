IShowSpeed и Джейми Каррагер устроили забег на 40 метров. Стример победил, но какой ценой 🫣🏃

Во время трансляции Лиги чемпионов на канале CBS Sports в среду вечером болельщики стали свидетелями довольно занимательной сцены между Джейми Каррагером и iShowSpeed.

47-летний Каррагер не славился скоростью во время своей игровой карьеры в «Ливерпуле», но в среду вечером он определенно удивил болельщиков.

Спид и Каррагер решили выяснить, кто из них быстрее прямо не выходя из студии.

«Ты меня не победишь; перестань говорить, что ты меня победишь», — сказал Спид перед гонкой.

«Я не знаю, откуда у тебя такие мысли в голове. Почему ты думаешь, что можешь победить кого-то с именем IShowSpeed?».

«Моя тактика — просто расслабиться и бежать», — пошутил Каррагер. «Парень слишком нервничает».

Бывший защитник «Ливерпуля» быстро стартовал и попытался преградить путь Спиду, прежде чем 20-летний блоггер добрался до финиша раньше Каррагера. Но победа досталась парню дорогой ценой - брюки порвались, не выдержав забега.

«Ты толкнул меня, мужик!» — сказал Спид. «Ты сжульничал и все равно проиграл».

«Слушай, я всю жизнь жульничал, не собираюсь прекращать сейчас», — пошутил Каррагер