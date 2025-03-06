Эндрик и Гюлер могут перебраться в Германию этим летом

Эндрик и Арда Гюлер почти не выходят на поле при Карло Анчелотти, поэтому слухи о смене клуба неудивительны. Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что оба футболиста могут отправиться в Германию.

«Реал Мадрид» рассматривает возможность аренды юных футболистов в летнее трансферное окно. По данным немецкого Sport Bild, «Лейпциг» готов принять обоих игроков, а «Айнтрахт» хочет видеть в своем составе Арду Гюлера.

Турок уже несколько раз отказывался отправляться в аренду. Итальянские, турецкие и немецкие клубы ранее стучались в двери Гюлера, но футболист был непреклонен. Эндрик, как и Гюлер, также не хочет покидать «Мадрид». Посмотрим, повторится ли история будущим летом.