Любовь с первого взгляда😍: Дилетта Леотта рассказала о знакомстве с Лорисом Кариусом

Дилетта Леотта рассказала о своей первой встрече с Лорисом Кариусом.

Это была «любовь с первого взгляда» для телеведущей, которая вышла замуж за вратаря и родила ему ребенка.

Пара познакомилась в конце 2022 года. Леотта поняла, что Кариус — тот самый, после того, как впервые увидела его на Неделе моды в Париже.

Она сказала Bild: «Лорис зашел, и я сказала: «Девочки, пришел мужчина всей моей жизни».

«Это было совершенно потрясающе».

Леотта забеременела через несколько месяцев после начала отношений, а в августе 2023 года у пары родилась дочь Ария. Год спустя Дилетта и Лорис поженились на Сицилии.

Сейчас Лорис Кариус пытается возродить свою карьеру, защищая ворота «Шальке».