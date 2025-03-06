Любовь с первого взгляда😍: Дилетта Леотта рассказала о знакомстве с Лорисом Кариусом
Дилетта Леотта рассказала о своей первой встрече с Лорисом Кариусом.
Это была «любовь с первого взгляда» для телеведущей, которая вышла замуж за вратаря и родила ему ребенка.
Пара познакомилась в конце 2022 года. Леотта поняла, что Кариус — тот самый, после того, как впервые увидела его на Неделе моды в Париже.
Она сказала Bild: «Лорис зашел, и я сказала: «Девочки, пришел мужчина всей моей жизни».
«Это было совершенно потрясающе».
Леотта забеременела через несколько месяцев после начала отношений, а в августе 2023 года у пары родилась дочь Ария. Год спустя Дилетта и Лорис поженились на Сицилии.
Сейчас Лорис Кариус пытается возродить свою карьеру, защищая ворота «Шальке».