«Арсенал» забил невероятные 7 голов в матче Лиги чемпионов, но они не единственные, кому это удалось⚽

4 марта «Арсенал» уничтожил ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов (7:1). Лондонцы открыли счет на 18-й минуте встречи, а заключительный гол был забит на 85-й. ПСВ пытался ответить, но смог довольствоваться только одним мячом с пенальти.

Победа «Арсенала» стала одной из крупнейших в истории турнира, но были еще команды, которые забивали по 7 мячей в ворота соперников в Лиге чемпионов. Давайте их вспомним