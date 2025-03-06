Это заложено в ДНК: сын легенды «Арсенала» забил гол-красавец

Сын легенды «Арсенала» заставил своего старика гордиться, забив гол-красавец.

Сэм Мерсон (29 лет) играет за «Хэнворт Вилла» в 15-м дивизионе английского футбола. Сэм – сын бывшей звезды сборной Англии и «Арсенала» Пола Мерсона.

За свою блестящую карьеру Пол забил 157 голов. Но ни один из них не сравнится с голом сына Сэма в прошедшем матче.

Команда Мерсона-младшего «Хэнворт Вилла» играла против «Фарнхэм Таун», когда он сумел отличиться.

Гол Мерсона вызвал бурные празднования как среди болельщиков, так и среди товарищей по команде.