😮 А Терри-то хорош! В свои 44 активно готовится к апрельскому марафону в Лондоне
Джон Терри не стал унывать после срыва трансфера в «Спартак» и заново открыл себя в спорте.
Экс-защитник сборной Англии и «Челси» хочет замахнуться на Лондонский марафон, который состоится в апреле.
Трасса предстоит нелегкая – 42 км. Так что Терри уже вовсю бегает. На этот раз англичанин преодолел 5 км, о чем и сообщил в соцсетях.
Будут и другие звездные футболисты: Джек Уилшер и Леонардо Бонуччи.
Таким образом игроки хотят привлечь внимание к благотворительным организациям для тяжелобольных детей.