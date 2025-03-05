😮 А Терри-то хорош! В свои 44 активно готовится к апрельскому марафону в Лондоне

Джон Терри не стал унывать после срыва трансфера в «Спартак» и заново открыл себя в спорте.

Экс-защитник сборной Англии и «Челси» хочет замахнуться на Лондонский марафон, который состоится в апреле.

Трасса предстоит нелегкая – 42 км. Так что Терри уже вовсю бегает. На этот раз англичанин преодолел 5 км, о чем и сообщил в соцсетях.

Будут и другие звездные футболисты: Джек Уилшер и Леонардо Бонуччи.

Таким образом игроки хотят привлечь внимание к благотворительным организациям для тяжелобольных детей.