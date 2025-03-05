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😩 Ох... Похоже, «Реал» заберет сразу двух лидеров защиты «Ливерпуля»

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Похоже, «Ливерпулю» предстоит очень сложное лето.

«Скаузеры» рискуют потерять сразу двух основных защитников. Причем оба могут сменить «Ливерпуль» на мадридский «Реал».

Интерес королевского клуба к Тренту Александер-Арнолду вряд ли вас удивит, но оказывается, что «Реал» также хочет укрепить центр обороны. Идеальным вариантом они видят также защитника «Ливерпуля» – Ибраима Конате. Его действующий контракт истекает летом 2026-го.

Daily Mail уточняет, что «Мадрид» столкнется с конкуренцией со стороны «ПСЖ». Но есть вариант, при котором Конте останется в «Ливерпуле». Футболист уже ведет переговоры о продлении контракта, но они далеки от завершения.

Серьезная потеря?

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