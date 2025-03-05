❗ Подтверждено: в перерыве финала ЧМ-2026 будет шоу а-ля Супербоул. Это хорошая идея?

В финале чемпионата мира по футболу 2026 года будет шоу в стиле Супербоула.

И это уже практически факт, поскольку информацию подтвердил президент FIFA Джанни Инфантино.

Давайте сразу перейдем к реакциям в соцсетях.

💭 «Игра полностью уничтожена! Копирование американской скульптуры только разрушит наследие ЧМ».

💭 «Мы этого не хотим. Нам просто нужно посмотреть футбол».

💭 «Лучше пусть разберутся с судьями и VAR».

💭 «Биф Кендрика Ламара и Дрейка выходит на новый уровень».

💭 «За деньги уничтожат все».

💭 «Этим парням просто плевать на футбол».

Плохая идея?