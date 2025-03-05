Неймар счастлив в Бразилии: футболист посетил карнавал в Рио с Бруной Бьянкарди
Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди посетили карнавал в Рио и не скрывали своего нежного отношения друг к другу.
Неймар и Бьянкарди ждут второго ребенка. В зимнее трансферное окно Неймар перешел в «Сантос» и, похоже, что его семья наслаждается жизнью в Бразилии.
После тяжелого периода в Саудовской Аравии, Неймар триумфально вернулся в «Сантос», где начинал свою профессиональную карьеру.
33-летний нападающий подписал шестимесячный контракт и недавно снова продемонстрировал свое мастерство, забив за «Сантос» в матче с «Брагантино».
Сейчас на счету Неймара уже три гола и три результативные передачи всего за четыре матча с момента возвращения.
«Карнавал - др сеструхи - конец сезона и летний отпуск»
Вот только с последним неувязочка: в Бразилии же и летом играют, если не ошибаюсь