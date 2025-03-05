У сборной Ирландии появилась особая форма перед Днем святого Патрика☘

17 марта в Ирландии отмечают День святого Патрика. Праздник ежегодно привлекает множество туристов, и даже перерос национальные границы, став своего рода международным днем Ирландии. Парады и гуляния людей, одетых в зеленое (национальный цвет Ирландии) можно в этот день увидеть практически в любой точке мира. Символом праздника является трилистник.

В преддверии знаменательного события спортивный бренд Umbro выпустил специальный комплект формы сборной Ирландии, посвященный дню Дню святого Патрика.