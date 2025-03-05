В сеть слили юбилейную ретро-форму сборной Германии. И в деталях она прекрасна

В этом месяце сборная Германии представит юбилейную ретро-форму, приуроченную к 125-летию со дня образования Немецкого футбольного союза. Команда будет носить эту майку минимум в одном матче.

Немецкий футбольный союз (DFB) основали в Лейпциге 28 января 1900 года. Футбольный комплект «125-летие сборной Германии» – один из последних комплектов от Adidas перед тем, как Nike заменит немцев в качестве поставщика футбольных комплектов в 2027 году.

Комплект Adidas Germany 125th Anniversary выглядит очень классически и сдержанно. Он выполнен в белом цвете с черным воротником и черными манжетами на рукавах.

В честь 125-летнего юбилея Adidas использует собственный логотип «трилистник», а также специальную версию первого логотипа DFB, созданного в 1900 году.

Орел с тиснением расположен за классическим символом федерации. На заднем воротнике – детали немецкого флага.

Футболка Germany 125th anniversary будет также доступна в варианте с длинным рукавом, который носили все игроки, когда Германия выиграла чемпионат мира 1974 года.