После гола Браим Диас обратился к Симеоне. Тренер «Атлетико» никак не отреагировал на хавбека

Мадридское дерби в Лиге чемпионов очень многое значило для хавбека «Мадрида» Браима Диаса. Он мог не выйти в стартовом составе, но все-таки сделал это и на 55-й минуте забил победный гол.

Перед матчем Диего Симеоне усомнился, что испанец появится на поле: «Есть вероятность появления Браима, но я не уверен, потому что, очевидно, есть повторяющаяся схема, и они, вероятно, будут играть привычным образом».

Очевидно, что Браим Диас видел это высказывание и после того, как забил в ворота «Атлетико», сначала отпраздновал с Анчелотти и скамейкой, а после направился в сторону Симеоне, крича в ему: «Говори сейчас! Говори сейчас! Ты говорил вчера, говори сейчас!»

Как отреагировал на такое провокационное поведение Диаса Симеоне? Судя по картинке, он даже не смотрел в его сторону и вполне вероятно, даже не слышал, что тот ему кричал. Тренер давал установку своим игрокам.