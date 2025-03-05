Крауч рассказал, как в ЛЧ работают секретные бонусы. Им особенно рады молодые игроки

Согласно отчету УЕФА, в сезоне-2024/25 среди клубов-участников еврокубков распределят 3,317 млрд евро, из которых 2,467 млрд (74,38%) получат клубы из ЛЧ и Суперкубка УЕФА. Но как распределяются лигочемпионские бонусы среди игроков? Рассказывает Питер Крауч.

«По правде говоря, бонусы не влияют на игрока, если только вы не играете в Лиге чемпионов, – сказал Крауч, выступая на подкасте That Peter Crouch Podcast. – Когда я был в «Ливерпуле», все молодые ребята садились на скамейку запасных с улыбками на лицах! Эти парни не так уж много зарабатывали».

«Обратите внимание на бурную реакцию игроков скамейки, когда команда побеждает в Лиге чемпионов. Некоторые из них празднуют так, будто они ее уже выиграли».

Затем экс-форвард рассказал о том, как по ходу турнира увеличиваются бонусы.

«Каждый раз они практически удваиваются. Если выигрываешь матч в группе – будет х2. Проходишь в четвертьфинал – х2, полуфинал – х2, финал – х2».