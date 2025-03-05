🤯 У «Сити» появилась главная трансферная цель – это новичок «Баварии»
Tribuna пишет, что «Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на будущее лето.
По информации издания, «горожане» намерены подписать хавбека «Баварии» Майкла Олисе.
Футболист особенно интересен Пепу Гвардиоле, который и считается инициатором трансфера.
23-летний Олисе в текущем сезоне отметился восемью голами и семью результативными передачами в 24 матчах Бундеслиги. Ранее француз выступал за «Кристал Пэлас».
Усилит «Сити»?