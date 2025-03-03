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Топ-10 самых дорогих трансферов в Южную Америку. Рекордный обновили этой зимой

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В зимнее трансферное окно сезона-2024/25 трансфер форварда Виктора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» обновил рекорд по стоимости перехода в южноамериканском футболе. Теперь он составляет 25,5 млн евро.

Предыдущее достижение − переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого», − который произойдет только летом 2025-го, продержалось довольно недолго.

В десятку дорогих трансферов в Южную Америку вошло только два внутренних переезда − Паулиньо Сампайо из «Атлетико Минейро» в «Палмейрас» за 18 млн евро и Джорджиан де Арраскаэта из «Крузейро» в «Фламенго» за 15 млн.

Все остальные оформляли или из Северной Америки (Тьяго Альмада − «Атланта» и «Ботафого»), или из Европы.

Клубы
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logoГабриэл Барбоза
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logoЛуис Энрике Андре
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