Винисиус прокомментировал интерес саудовского клуба. Похоже, что выбор он уже сделал

Последний год мировые футбольные СМИ сообщают об интереса со стороны саудовского клуба «Аль-Хилаля». Прошлым летом говорили о том, что они даже готовы активировать клаусулу в 1 млрд евро.

Спустя некоторое время сумма сильно уменьшилась и теперь бразильского вингера готовы забрать дороже чем за 200 млн. При этом он сам может получить не только большую зарплату, но и солидный подписной бонус.

Все эти слухи проходят на фоне того, что «Мадрид» не проводил активных переговоров по новому контракту с Жуниором. Вполне вероятно, что долгое молчание Винисиуса как раз было связано с этим фактом и его командой использовалось, как элемент давления на «Мадрид».

Бразильское издание Ge Globo добилось комментария от вингера: «Я очень спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь, что мы сможем продлить его как можно скорее. Я живу в мечте, с лучшими игроками, лучшим тренером и лучшим президентом. Я не могу быть в лучшем месте».

Остается?