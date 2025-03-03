«Вы зачем выпустили ребенка?» 14-летнего Беллингема высмеяли, а он за полчаса перевернул игру

Джуд Беллингем провел всего один матч за «Бирмингем» U16, но оставил неизгладимое впечатление. По крайней мере, так считает экс-игрок молодежного состава «Лестера» Конна Чалал. Они пересеклись на поле в полуфинале Кубка академии Мидлендса U16.

«Я играл против 14-летнего Джуда Беллингема, и это, если быть до конца честным, заставило меня переосмыслить всю мою жизнь».

Чалал назвал свою команду «гадюшником», но при этом гордился тем, что их было «трудно победить». За место в финале «лисы» боролись с «Бирмингемом». Перед игрой тренер сказал юношам «Лестера», что на скамейке запасных соперника есть 14-летний футболист.

Что касается игры, то «лисы» быстро повели 2:0, один из мячей забил Чалал. Получив такое преимущество, они начали провоцировать соперника различными разговорами. Они усилились, когда на поле появился юный Беллингем.

«Вы серьезно рассчитываете на то, что этот 14-летка вам поможет?» Я никогда не забуду, как один из тех парней повернулся ко мне, посмотрел в глаза и сказал: «Он лучший игрок на этом поле».

Как только Джуд коснулся мяча, Конна Чалал вцепился в него и закричал тренеру «Бирмингема»: «Вы зачем выпустили на поле этого ребенка?»

За полчаса, которые Джуд Беллингем провел на поле, он забил четыре из шести голов «Бирмингема». Это был единственный матч англичанина за U16, так как его сразу же забрали в команду старше − U18.