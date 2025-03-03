«Мадрид» послал скаутов ради молодого английского опорника. Он даже не играет в топ-клубе
Как сообщает Daily Mail, «Мадрид» следит за опорным полузащитником «Кристал Пэлас» Адамом Уортоном, который вернулся в состав «орлов» после перерыва, связанного с операцией на грыже.
21-летнего Уортона включали в состав сборной Англии на Евро-2024 и, как ожидается, он будет выбран новым боссом Томасом Тухелем для участия в ближайших матчах.
В сообщении утверждается, что главный скаут «Мадрида» Джуни Калафат – давний поклонник Уортона, и он уже отправил сотрудников следить за прогрессом полузащитника.
Помимо «Мадрида», интерес к юноше ранее проявляли «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Опять, потому что Реал с начала нулевых, постоянно ищут игрока в опорную зону, пробовали многих и гравесена пробовали, и мамаду диарра из лиона покупали, ильярраменди брали на просмотр, но вернули назад. С приходом казмеро, вопрос был закрыт на долгие годы и вот опять... Тчуамени в опорке особо не показал себя...