«Мадрид» послал скаутов ради молодого английского опорника. Он даже не играет в топ-клубе

Как сообщает Daily Mail, «Мадрид» следит за опорным полузащитником «Кристал Пэлас» Адамом Уортоном, который вернулся в состав «орлов» после перерыва, связанного с операцией на грыже.

21-летнего Уортона включали в состав сборной Англии на Евро-2024 и, как ожидается, он будет выбран новым боссом Томасом Тухелем для участия в ближайших матчах.

В сообщении утверждается, что главный скаут «Мадрида» Джуни Калафат – давний поклонник Уортона, и он уже отправил сотрудников следить за прогрессом полузащитника.

Помимо «Мадрида», интерес к юноше ранее проявляли «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».