🎥 Игрок «Жувентуде» топово отобрал мяч – прыгнул, кувыркнулся и завершил маневр спиной 🤯

В ответном полуфинале бразильской Лиги Гаушу «Жувентуде» дома принимал «Гремио». Основное время завершилось победой хозяев 2:1, но так как в первой игре был такой же счет, то команды перешли к пенальти и «Гремио» победил.

Матч получился очень горячим и на поле несколько раз вспыхивали потасовки. Одна из таких в концовке продлила второй тайм аж на 17 минут, а два футболиста получили красные карточки.

Но соцсети привлекло не это, а как в одном из эпизодов сыграл футболист «Жувентуде», игравший под вторым номером − Эвертон Диожонес.

Игрок «Гремио» пробирался к чужим воротам, под него постелился один соперник, но по мячу не попал. Затем внезапно в кадре появился Диожонес, который кувыркнулся, а затем совершил отбор спиной.

Вряд ли он бы смог повторить, а радости футболиста не было предела.