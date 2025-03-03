Игроки «Фулхэма» чуть не разгромили раздевалку на «Олд Траффорд» 🤪: безудержное празднование после победы над «МЮ» в Кубке Англии

Футболисты «Фулхэма» устроили вечеринку в раздевалке «Олд Траффорд», выбив «МЮ» из Кубка Англии. Подопечные Марко Силвы одолели «Юнайтед» в напряженной серии пенальти.

Вратарь Бернд Лено стал героем «Фулхэма», отразив решающий пенальти от Джошуа Зиркзее. Благодаря этому «Фулхэм» вышел свой второй четвертьфинал Кубка Англии с 2009 года. Неудивительно, что футболисты начали праздновать еще до того, как дошли до автобуса.

Кадры безудержного веселья игроков «Фулхэма» в раздевалке на «Олд Траффорд» попали в социальные сети: