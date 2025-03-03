«У меня слезы на глазах»: Томас Тухель воссоединился с бывшими звездами «Челси» во время вечеринки

Томас Тухель воссоединился со звездами «Челси», с которыми побеждал в Лиге чемпионов.

Немец привел «синих» ко второму европейскому кубку в 2021 году, прежде чем покинуть клуб всего год спустя.

Теперь Тухель вернулся в Англию в качестве тренера национальной сборной, где воссоединился с бывшими подопечными из лондонского клуба.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как Тухель весело проводит время в компании Жоржиньо, Мэйсона Маунта, Бена Чилуэлл, Риса Джеймса и Трево Чалоба.

Болельщики в социальных сетях испытали ностальгию, глядя на эти кадры:

💬«У меня слезы на глазах».

💬«Я скучаю по этой команде».

💬«Эти парни!».

💬«Классно снова видеть всех вместе!».

Тухель посетил несколько стадионов в Англии перед своими первыми официальными играми у руля сборной против Албании и Латвии, запланированными на март.