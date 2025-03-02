🧨 Роналду едет в МЛС? Шокирующий слух о будущем Криштиану

Один из крупнейших фан-аккаунтов Криштиану Роналду пишет, что «Лос-Анджелес Гэлакси» хочет подписать португальца.

Портал TCR сообщает, что американский клуб намерен дождаться, когда Роналду будет в статусе свободного агента.

Отметим, что в феврале Криштиану продлил контракт с «Аль-Насром» до лета 2026-го.

💭 «Месси против Роналду снова, сделайте это».

💭 «Нет шансов, что он уедет из Саудовской Аравии в США».

💭 «Пожалуйста, не уходи в бургер лигу».

💭 «Если он поедет в МЛС после всего, что сказал, это будет смешно».

💭 «У некоторых людей будет сердечный приступ из-за этой новости».