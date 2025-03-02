😳 Ребенок попросил автограф Фаулера на футболке «МЮ». Как бы вы поступили?
Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер напомнил фанатам, что такое принципиальность.
В выходные в Бангкоке состоялся турнир по гольфу Reignwood Icons of Football, в котором приняло участие много известных футболистов.
После игры фанаты попросили Фаулера оставить пару автографов. Один из юных болельщиков настолько верил в себя, что предложил англичанину расписаться на футболке «МЮ».
Реакция смущенного Фаулера.
А что, если мяч для гольфа из Манчестера?
Многие фанаты считают, что Фаулеру стоило быть снисходительнее.
💭 «Я думаю, что он поступил мелочно».
💭 «Ах, черт. Это же просто ребенок».
💭 «Жалко и грустно».
💭 «А зачем ему подписывать футболку команды, за которую он никогда не играл? Разве это не странно?»
А так могли бы дать ту же кепку, он бы без проблем расписался
Эти два клуба должны быть лучшими друзьями.
Кто вообще все такие другие клубы?
Если смотреть в призме ненависти, то это как вытереть еюЖ.