😳 Ребенок попросил автограф Фаулера на футболке «МЮ». Как бы вы поступили?

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер напомнил фанатам, что такое принципиальность.

В выходные в Бангкоке состоялся турнир по гольфу Reignwood Icons of Football, в котором приняло участие много известных футболистов.

После игры фанаты попросили Фаулера оставить пару автографов. Один из юных болельщиков настолько верил в себя, что предложил англичанину расписаться на футболке «МЮ».

Реакция смущенного Фаулера.

А что, если мяч для гольфа из Манчестера?

Многие фанаты считают, что Фаулеру стоило быть снисходительнее.

💭 «Я думаю, что он поступил мелочно».

💭 «Ах, черт. Это же просто ребенок».

💭 «Жалко и грустно».

💭 «А зачем ему подписывать футболку команды, за которую он никогда не играл? Разве это не странно?»