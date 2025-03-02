В АПЛ готовятся к охоте за Рафиньей. Судя по новому контракту, «Барса» не против 😱

Нападающий «Барселоны» Рафинья получит летом возможность покинуть клуб.

На бразильского футболиста есть три серьезных претендента.

По последним сообщениям, каталонский клуб работает над продлением контракта, который предполагает финансовый бонус Рафинье, а также снижение суммы отступных с одного миллиарда евро до «приемлемого» уровня.

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» – главные претенденты на подписание Рафиньи. Но ожидается, что попытки трансфера будут только после чемпионата мира 2026 года.

Еще один вариант – Саудовская Аравия. Но он маловероятен в нынешних условиях. Кроме того, ключевое слово будет за «Барселоной», которая будет исходить из финансового состояния клуба.