🤨 Аморим прямо сказал, что ряд игроков покинет команду летом. И они ЗНАЮТ об этом. Зачем?
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сделал неожиданное заявление на пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Англии с «Фулхэмом». Португалец четко дал понять, что ряд игроков летом покинет команду. Более того, эти футболисты осведомлены о планах клуба.
«Я довольно честен со своими игроками… и они уже знают, что иногда им приходится двигаться дальше, как в конце этого сезона», – сказал Аморим.
Фанаты отреагировали мгновенно.
💭 «Тогда будьте честны и с самим собой».
💭 «Это одновременно хорошо и плохо».
💭 «А поможет ли им в игре мысль о том, что они уходят из клуба?»
💭 «Если его послушать, то возникнет вопрос: Почему мы еще не выиграли АПЛ?»
💭 «Надеюсь, мы увидим много чемоданов».
💭 «Если у тебя ничего не выйдет, то придется уйти вместе с ними».
Спортс, у меня к вам вопрос предложение - я готов оформить у вас подписку, если будет возможность скрыть *авно-блоги по типу юнайтед твится, гаспачо и ин инглиш плиз. Может вы подумаете над этим?