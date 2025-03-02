🤨 Аморим прямо сказал, что ряд игроков покинет команду летом. И они ЗНАЮТ об этом. Зачем?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сделал неожиданное заявление на пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Англии с «Фулхэмом». Португалец четко дал понять, что ряд игроков летом покинет команду. Более того, эти футболисты осведомлены о планах клуба.

«Я довольно честен со своими игроками… и они уже знают, что иногда им приходится двигаться дальше, как в конце этого сезона», – сказал Аморим.

Фанаты отреагировали мгновенно.

💭 «Тогда будьте честны и с самим собой».

💭 «Это одновременно хорошо и плохо».

💭 «А поможет ли им в игре мысль о том, что они уходят из клуба?»

💭 «Если его послушать, то возникнет вопрос: Почему мы еще не выиграли АПЛ?»

💭 «Надеюсь, мы увидим много чемоданов».

💭 «Если у тебя ничего не выйдет, то придется уйти вместе с ними».