Новое обновление по вратарским планам «Ливерпуля»: Мамардашвили не понравится 😔

Британский журналист Грэм Бейли, специализирующийся на трансферных слухах, поделился неожиданными новостями о планах «Ливерпуля».

По его информации, «скаузеры» оставят Алиссона еще на один сезон. По этой причине Георгий Мамардашвили снова отправится в аренду. Аналогичная судьба ждет Куивина Келлехера, который может сменить команду ради игровой практики.

«Я был бы сильно поражен, если бы Мамардашвили согласился бы вторым номером в год чемпионата мира по футболу. Он может снова уйти в аренду, а «Ливерпуль» покроет его зарплату. Это ситуация без потерь. Думаю, что Алиссон останется», – объяснил Бейли.

Как вам такой расклад?