Новое обновление по вратарским планам «Ливерпуля»: Мамардашвили не понравится 😔
Британский журналист Грэм Бейли, специализирующийся на трансферных слухах, поделился неожиданными новостями о планах «Ливерпуля».
По его информации, «скаузеры» оставят Алиссона еще на один сезон. По этой причине Георгий Мамардашвили снова отправится в аренду. Аналогичная судьба ждет Куивина Келлехера, который может сменить команду ради игровой практики.
«Я был бы сильно поражен, если бы Мамардашвили согласился бы вторым номером в год чемпионата мира по футболу. Он может снова уйти в аренду, а «Ливерпуль» покроет его зарплату. Это ситуация без потерь. Думаю, что Алиссон останется», – объяснил Бейли.
Как вам такой расклад?
Алисону всего 32, у него контракт до лета 2027 года.
Он до сих пор почти по всем метрикам является лучшим голкипером мира. И в ближайшие 2-3 года это не изменится (если травм серьезных не будет, конечно).
Мамардашвили покупали в рамках плановой подготовки к смене основного вратаря. Келлехер летом точно уйдет, поэтому у Георгия точно будет 15-20 матчей в сезоне. А года через три он сможет претендовать на первый номер в команде. Как раз ему 28 будет- начало карьерного зенита для вратаря.